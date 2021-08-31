Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 26,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı23,0023,00Sızma zeytinyağı26,0026,75Sıra buğday2,652,68



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