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Aydın Ticaret Borsası

31.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında sızma zeytinyağının kilogramı en düşük 26 lira, en yüksek 26,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı23,0023,00Sızma zeytinyağı26,0026,75Sıra buğday2,652,68

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Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

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Merkez
Neva Eczanesi
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Pelin Eczanesi
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