Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir23,0052,00Naturel ham zeytinyağı31,5045,00Yeşil salamura zeytin7,687,82St1 mahlıç35,0035,00



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