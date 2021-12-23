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Aydın Ticaret Borsası

23.12.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir23,0052,00Naturel ham zeytinyağı31,5045,00Yeşil salamura zeytin7,687,82St1 mahlıç35,0035,00

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Aydın Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:13
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
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