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Aydın Ticaret Borsası

02.09.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 46,36 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı46,3660,00Sıra buğday6,556,55Siyah salamura zeytin16,5016,50

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı

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