Aydın’da 2020 yılında 56 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Aydın’da il genelinde 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında 56 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 432 kişi ise yaralandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nce il geneli 65 bin 470 trafik denetimi yapılırken, 845 bin 788 araç kontrol edildi. Trafikte eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 197 bin 957 sürücüye 90 milyon 812 bin 955 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 20 bin 263 sürücü, yaya ve 3 bin 947 öğrenciye trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında, 2020 yılı içerisinde il genelinde 32 ölümlü, 2 bin 605 yaralanmalı ve 2 bin 780 maddi hasarlı olmak üzere toplam 5 bin 417 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 32 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 689 kişi ise yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise il geneli 53 bin 052 trafik denetimi yapılırken, 600 bin 391 araç kontrol edildi. Trafikte eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 20 bin 943 sürücüye 12 milyon 335 bin 084 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 42 bin 190 sürücü, yaya ve 9 bin 474 öğrenciye trafik eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, 2020 yılı içerisinde il genelinde 23 ölümlü, 443 yaralanmalı ve 137 maddi hasarlı olmak üzere toplam 603 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi ise hayatını kaybetti, 743 kişi ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında il genelinde toplam 118 bin 522 trafik denetimi yapılırken, 1 milyon 446 bin 179 araç kontrol edildi. Trafikte eksikliği ve kural ihlali tespit edilen 218 bin 900 sürücüye, 103 milyon 148 bin 039 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 62 bin 453 sürücü, yaya ve 13 bin 421 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

2020 yılı içerisinde il genelinde 55 ölümlü, 3048 yaralanmalı ve 2917 maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 020 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 432 kişi ise yaralandı.

