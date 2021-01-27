Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın il genelinde etkili olan sağanak yağış Efeler’de de etkisini hissettirdi.

Aydın’da zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri yollardaki su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşarken, belediye ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



