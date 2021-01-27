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Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

27.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

Aydın il genelinde etkili olan sağanak yağış Efeler’de de etkisini hissettirdi.Aydın’da zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın il genelinde etkili olan sağanak yağış Efeler’de de etkisini hissettirdi.
Aydın’da zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve araç sürücüleri yollardaki su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşarken, belediye ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sağanak yağışlı havanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Aydın’da sağanak yağış etkili oluyor

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Aydın Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:26
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
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