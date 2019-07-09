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Aygır Gölü’ndeki zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler için Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, gölde incelemelerde bulundu.

Aygır Gölü’ndeki zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi

Van Gölü havzasında ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan doğal güzellikleri ile turistik bir öneme sahip olan Aygır Gölü'nü istila eden zebra midyeler, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 kişinin yaşadığı Aydınlar beldesinin içme suyu deposunu tıkadı. Eşsiz bir ekosisteme sahip olan göle dalış yapan dalgıç Cumali Birol'un geçen hafta midyelerin tıkadığı mazgalları temizleyip sualtı kamerası ile koloni halinde yaşayan midyeleri görüntülemesi üzerine de Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

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Bakanlığın talimatıyla ilçeye gelen Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Aygır Gölü’ndeki ekosistemin korunmasına yönelik çalışma başlattı. Yetkililer, gölde incelemelerde bulundu, Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Cumali Birol’dan bilgi aldı.

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Göldeki midye tehdidine karşı bakanlık tarafından başlatılan çalışmaların sevindirici olduğunu belirten Cumali Birol, "Çekilen görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bizden sualtı görüntülerini istedi. Bizler de kendilerine su altı görüntüsü desteğini sağladık. Bu midyeler ile ilgili akademik anlamda da geniş çaplı bir çalışma yapılacak. Tehlikenin bertaraf edilmesi noktasında inşallah gereken adımlar atılacak. Bakanlığın kısa sürede harekete geçmesi de bizleri sevindirdi" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
zebra midyesi aygır gölü bitlis

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