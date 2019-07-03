Ayhan Sicimoğlu'ndan Ege ve Akdeniz'i keşfetmek isteyenlere tatil rotaları

Gittiği ülkeleri turist gözüyle milyonlara aktaran, dünyanın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini televizyon izleyiciyle buluşturan Ayhan Sicimoğlu seyahat yazılarıyla da okuyucularla buluşuyor. Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan “Kargadan Başka Kuş Tanımam” adlı yeni kitabıyla Sicimoğlu rotasını Ege ve Akdeniz ülkelerine çeviriyor. Sicimoğlu, her zamanki üslubu ile Ege ve Akdeniz’deki farklı şehirlerin mutfağı ve tarihini anılarıyla harmanlayarak okuyucuyla buluşturuyor. Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz’den Hırvatistan, Malta, Fransa ve Karadağ’a uzanan yolculukta “Düzgün yemek peşindeyseniz o zaman benim tavsiyelerime kulak verin.” diyor ve okuyucularına bu ülkelerin mutfakları hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Anılarını tarih ve kültürle harmanlayarak kaleme alan Ayhan Sicimoğlu, her destinasyonunda o bölgenin kendine özel tarihinden, mutfağından ve bölgede yaşayan halkın günlük yaşamından söz ediyor.

Renkli kişiliği ve entelektüel birikimiyle bilinen Sicimoğlu’nun yeni kitabı da en az kendisi kadar renkli! Gittiği ülkelerin eşsiz güzelliklerini ve deneyimlerini fotoğraflayan Ayhan Sicimoğlu’nun kitabında gezi fotoğrafları da sayfalardaki yerini alıyor. Sicimoğlu tarihin izlerini ve ülkelerdeki ilgi çekici tarih bilgilerini de kitabında okuyucuya aktarıyor.