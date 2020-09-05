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Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda iki erkek ve iki kadın arkadaş ile eğlenirken görüntülendi. Patlayan flaşlar ile neye uğradığını şaşıran bir kadın, üzerine giydiği kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı. Kameraların çekim yaptığını gören Taş, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın. Yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ayhan Taş'ın olaylı gecesi! 'Benim evli olduğumu biliyorsunuz...'

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ayhan Taş, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda arkadaş grubu ile eğlendi.

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Mekanda saatlerce oturan Taş'a iki erkek ve iki kadın arkadaşı eşlik etti.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Saat 02:30'da hesabı isteyen Ayhan Taş'ın yanında bulunan kadın arkadaşları mekandan çıkış yapmak istedi.

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Bir anda patlayan flaşlar ile neye uğradığını şaşıran bir kadın, üzerine giydiği kot montu ile yüzünü saklamaya çalıştı.

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"EŞİM İKİNCİ ÇOCUĞUMUZA HAMİLE"

Muhabirlere tepki gösteren gizemli kadın, "Beni neden çekiyorsunuz, işinize bakın!" diyerek bağırdı.

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Kameraların çekim yaptığını görerek şaşkınlık yaşayan oyuncu, "Arkadaşlar benim eşim ikinci çocuğumuza hamile, lütfen yanlış olmasın" ifadelerini kullandı.

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"EVLİ OLDUĞUMU BİLİYORSUNUZ"

Bir anda neye uğradığını şaşıran Ayhan Taş, "Gazeteci arkadaşlarım, yanımdaki kadınlar misafirlerimiz. Benim evli olduğumu biliyorsunuz. Lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın" açıklamasını yaptı.

Durumu düzeltmeye çalışan Taş, gazetecilerle konuştuğu sırada mekan görevlileri devreye girdi.

Oyuncunun bir isteği olmamasına rağmen tepki gösteren mekan yetkilileri, "Siz hemen köşeye geliyorsunuz. Size 'Çekmeyin' demedik mi? Bu resimleri silin" diyerek muhabirlere tehditler savurdu.

Tekrar Ayhan Taş'ın araya girmesi ile sakinleşen ortam, oyuncu ve erkek arkadaşlarının masaya oturması ile son buldu.

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"BENİ REZİL ETTİNİZ"

Yüzünü gizleyen gizemli kadın ise parmağındaki alyansını soran muhabirlere, "Evli ya da değilim, size ne. Beni rezil ettiniz!" diyerek bağırdı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rezilsiniz birinin alyansı var öbürünün karısı hamile söylenecek söz çok ama sizin gibi genişlere az gelir
Karın hamileyse gece yarısı onun yanında dur. Ya da bu durumu kullanma.
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