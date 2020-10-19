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Ayhancan Güven Belçika’da zirvede

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışında zafere ulaştı. Belçika’nın ikonik pisti Spa-Francorchamps'ta dün koşulan ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıkmayı başaran Ayhancan Güven, hafta sonunun ikinci yarışında ise damalı bayrağın atından ilk sırada geçti. Porsche Carrera Cup Fransa’daki beşinci ve son ayak 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona’da koşulacak.

Ayhancan Güven Belçika’da zirvede

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışında birinciliği kimselere bırakmadı. Dün Belçika’nın ikonik pisti Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen ilk yarışta ikinci olarak podyuma çıkan Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, bugün koşulan ikinci yarışta ise zirvenin sahibi oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibine 3,4 saniye fark atarak damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

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Porsche Carrera Cup Fransa’da beşinci ve son ayak 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona’da koşulacak.

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