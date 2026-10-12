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Elektrik telinin üzerinde duruyor: Yıllardır sırrı çözülemedi

Eskişehir'de yıllardır elektrik telinde duran ve oraya nasıl konulduğu bilinmeyen bir çift bot, mahallede merak konusu oldu.

Elektrik telinin üzerinde duruyor: Yıllardır sırrı çözülemedi

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Çelebihan Sokak üzerindeki elektrik telinde bir çift bot bulunuyor. Uzun yıllardır aynı noktada duran botun oraya nasıl konulduğu ise bilinmiyor. Mahalleli arasında merak konusu olan botların muhtemel kazalara davetiye çıkardığı, tehlike oluşturduğu düşünülüyor. Vatandaşlar, bu botların ilgili kurum yetkilileri tarafından telin üzerinden alınması gerektiğini belirtiyor.

"ALLAH KORUSUN, BU TELLER BİRBİRİNE DEĞERSE KOPAR"

Mahalle sakini Hüseyin Doruk, "Bu botlar yıllardır burada bulunuyor. Sürekli okuldan giden talebeler, çocuklar buradan geçiyorlar. Ne bakan var, ne gelip alan var. Allah korusun, bu teller birbirine değerse kopar. Çocukların can güvenliği için risk oluşturuyor. Biz bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Abdurrahman Temel ise "Bu ayakkabılar buraya niye asıldı, belli değil. Beş senedir falan burada" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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