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  4. Ayıla bayıla yiyoruz! Yer fıstığının faydalarını öğrenince şifa deposu olduğunu göreceksiniz

Ayıla bayıla yiyoruz! Yer fıstığının faydalarını öğrenince şifa deposu olduğunu göreceksiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
23.03.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki bazlı protein, lif, birçok önemli vitamin ve mineral kaynağı olan yer fıstığı çoğunlukla herkesin sevdiği bir yemiş. Sağlıklı beslenme profillerinin yanı sıra yer fıstığı kalori açısından zengin bir besindir ancak ölçülü olarak tüketildiğinde en sağlıklısıdır. Gelin yer fıstığının sağlık faydalarına daha detaylı bakalım.

Yer fıstığı, özellikle sağlıklı yağlar, protein ve lif için iyi bir kaynaktır. Ayrıca bol miktarda potasyum, fosfor, magnezyum ve B vitamini içerirler. Yer fıstığı kalorisi yüksek olmasına rağmen besin açısından zengin ve karbonhidrat oranı düşüktür.

Yer fıstığındaki sağlıklı yağlar, protein ve lif, gibi besleyici faydalar sağlar ve kişinin daha uzun süre tok hissetmesini sağladığı anlamına gelir.

PROTEİN KAYNAĞI

Yer fıstığı, 100 g yer fıstığı başına 25,8 g veya bir kişinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını sunan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.

Yetişkinlerde protein için önerilen günlük miktar Kadınlar için 46 gram, erkekler için ise 56 gramdır.

Protein, vücut hücrelerinin inşası ve onarımı için gereklidir. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu protein miktarı, yaşına ve aktivite düzeyine bağlı olarak değişir.

SAĞLIKLI YAĞ DEPOSU

Yağ asitleri her diyetin önemli bir parçasıdır. Yer fıstığındaki yağların çoğu, sağlıklı bir yağ türü olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleridir.

Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, doymuş ve trans yağlar yerine tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar tüketmek, bir kişinin kan kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Bu da kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

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Yer fıstığında da az miktarda doymuş yağ vardır. Doymuş yağ, doymamış veya çoklu doymamış yağlardan daha az sağlıklıdır. Doktorlar çok fazla doymuş yağı kardiyovasküler hastalıkla ilişkilendirir. Sonuç olarak, en iyi sağlık yararlarını elde etmek için fıstıkları ölçülü yemek en iyisidir.

LİF KAYNAĞI

Yer fıstığı iyi bir lif kaynağıdır. Lif, kalp sağlığına yararlı bir besindir. Lif bakımından zengin yiyecekler yemenin kan kolesterol seviyelerini iyileştirdiği ve kalp hastalığı, felç, obezite ve tip 2 diyabet riskini düşürdüğü ifade ediliyor.

YER FISTIĞININ DİĞER FAYDALARI

Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir.
Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.
Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder.
E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır.
Aminoasit ve proteinler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler.
Omega 3 yağları içerir. Bu da saç dökülmesi ve kırılmasına karşı çok etkilidir. Aynı zamanda saçların parlak ve güçlü görünmelerine de yardım eder.
İçerdiği yağlar vücut için çok faydalıdır.
Seretonin hormonu üretimine yardımcı olan bir besindir. Seretonin yani mutluluk hormonu sayesinde depresyona karşı savaşır.
İçerdiği şeyler sayesinde cinsel gücü artırır.
Düzenli ve orantılı bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
Yer fıstığı tüketimi inme riskini azaltır.
Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltacak bir içeriğe sahiptir.
Yer fıstığının belleği artırdığı söylenir. Yani yer fıstığı tüketen kişilerin hafızaları güçlenir.

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