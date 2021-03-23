Ayıla bayıla yiyoruz! Yer fıstığının faydalarını öğrenince şifa deposu olduğunu göreceksiniz

Yer fıstığı, özellikle sağlıklı yağlar, protein ve lif için iyi bir kaynaktır. Ayrıca bol miktarda potasyum, fosfor, magnezyum ve B vitamini içerirler. Yer fıstığı kalorisi yüksek olmasına rağmen besin açısından zengin ve karbonhidrat oranı düşüktür.
Yer fıstığındaki sağlıklı yağlar, protein ve lif, gibi besleyici faydalar sağlar ve kişinin daha uzun süre tok hissetmesini sağladığı anlamına gelir.
Yer fıstığı, 100 g yer fıstığı başına 25,8 g veya bir kişinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını sunan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.
Yetişkinlerde protein için önerilen günlük miktar Kadınlar için 46 gram, erkekler için ise 56 gramdır.
Protein, vücut hücrelerinin inşası ve onarımı için gereklidir. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu protein miktarı, yaşına ve aktivite düzeyine bağlı olarak değişir.
Yağ asitleri her diyetin önemli bir parçasıdır. Yer fıstığındaki yağların çoğu, sağlıklı bir yağ türü olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleridir.
Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, doymuş ve trans yağlar yerine tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar tüketmek, bir kişinin kan kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Bu da kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.
Yer fıstığında da az miktarda doymuş yağ vardır. Doymuş yağ, doymamış veya çoklu doymamış yağlardan daha az sağlıklıdır. Doktorlar çok fazla doymuş yağı kardiyovasküler hastalıkla ilişkilendirir. Sonuç olarak, en iyi sağlık yararlarını elde etmek için fıstıkları ölçülü yemek en iyisidir.
Yer fıstığı iyi bir lif kaynağıdır. Lif, kalp sağlığına yararlı bir besindir. Lif bakımından zengin yiyecekler yemenin kan kolesterol seviyelerini iyileştirdiği ve kalp hastalığı, felç, obezite ve tip 2 diyabet riskini düşürdüğü ifade ediliyor.
Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir.
Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.
Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder.
E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır.
Aminoasit ve proteinler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler.
Omega 3 yağları içerir. Bu da saç dökülmesi ve kırılmasına karşı çok etkilidir. Aynı zamanda saçların parlak ve güçlü görünmelerine de yardım eder.
İçerdiği yağlar vücut için çok faydalıdır.
Seretonin hormonu üretimine yardımcı olan bir besindir. Seretonin yani mutluluk hormonu sayesinde depresyona karşı savaşır.
İçerdiği şeyler sayesinde cinsel gücü artırır.
Düzenli ve orantılı bir şekilde tüketildiğinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.
Yer fıstığı tüketimi inme riskini azaltır.
Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltacak bir içeriğe sahiptir.
Yer fıstığının belleği artırdığı söylenir. Yani yer fıstığı tüketen kişilerin hafızaları güçlenir.
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