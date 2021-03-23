Ayıla bayıla yiyoruz! Yer fıstığının faydalarını öğrenince şifa deposu olduğunu göreceksiniz

Yer fıstığı, özellikle sağlıklı yağlar, protein ve lif için iyi bir kaynaktır. Ayrıca bol miktarda potasyum, fosfor, magnezyum ve B vitamini içerirler. Yer fıstığı kalorisi yüksek olmasına rağmen besin açısından zengin ve karbonhidrat oranı düşüktür.

Yer fıstığındaki sağlıklı yağlar, protein ve lif, gibi besleyici faydalar sağlar ve kişinin daha uzun süre tok hissetmesini sağladığı anlamına gelir.

PROTEİN KAYNAĞI

Yer fıstığı, 100 g yer fıstığı başına 25,8 g veya bir kişinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısını sunan mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.

Yetişkinlerde protein için önerilen günlük miktar Kadınlar için 46 gram, erkekler için ise 56 gramdır.

Protein, vücut hücrelerinin inşası ve onarımı için gereklidir. Bir kişinin ihtiyaç duyduğu protein miktarı, yaşına ve aktivite düzeyine bağlı olarak değişir.

SAĞLIKLI YAĞ DEPOSU

Yağ asitleri her diyetin önemli bir parçasıdır. Yer fıstığındaki yağların çoğu, sağlıklı bir yağ türü olan tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleridir.

Amerikan Kalp Derneği'ne (AHA) göre, doymuş ve trans yağlar yerine tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar tüketmek, bir kişinin kan kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Bu da kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.