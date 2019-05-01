Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı

Gösterime 24 Mayıs'ta girecek olan 'Aykut Enişte'nin yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaparken filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu ile Giray Altınok yazdı. Başrolleri ise Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan paylaştı.