Mynet Trend

Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 01.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

'Aykut Enişte'nin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Aykut Enişte filmi fragmanı yayınlandı

Gösterime 24 Mayıs'ta girecek olan 'Aykut Enişte'nin yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaparken filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu ile Giray Altınok yazdı. Başrolleri ise Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan paylaştı.


PARTNERDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlarDikkat! O programlarla bilinçaltınızı yönetiyorlar
Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!
Efsane yönetmenden yeni film sürprizi!Efsane yönetmenden yeni film sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aykut enişte film fragman

En Çok Okunan Trend Haberler

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Müge Anlı'da dehşete düşüren mehir cinayeti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Arka Sokaklar'da büyük şok! O isim öldü mü?

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Çukur'dan şok fragman! Böyle veda ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniden Sinematek'te fantastik filmler

Yeniden Sinematek'te fantastik filmler

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu!

Jean-Luc Godard'dan yeni film sürprizi!

Efsane yönetmenden yeni film sürprizi!

1 Mayıs 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

1 Mayıs 2019’da TV’de bugün ne var?

Marvel evreni Avengers Endgame ile son buldu! Peki yeni seride neler olacak?

Marvel yeni seride neler olacak?

Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı yayınlandı

İşte GOT 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.