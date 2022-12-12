Aykut Enişte filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte nerede ve ne zaman çekildi?

Komedi yapımı film Aykut Enişte bu akşam televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Aykut Enişte; 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un yazdığı komedi filmidir. İşte Aykut Enişte filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.
Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi. Aykut Enişte 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona girmiştir.
Cem Gelinoğlu - Aykut
Melis Babadağ - Gülşah
Ege Kökenli - Nurhan
Müfit Kayacan - Sadi
Lale Başar - Şule
Ali Erkazan - İhsan
Özlem Çakar - Saniye
Ferdi Sancar - Erdal
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat
Ecrin Moğultay - Sude
Güven Hokna - Muhteşem