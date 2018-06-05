Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşecek

Pazar günü öğlen saatlerinde Kadıköy'e giderek oyunu kullanan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, ardından ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç ile bir görüşme yapmadı ve ailesiyle birlikte zaman geçirdi.

Hakkında çıkan "istifa etti" haberlerini gazetelerden ve sosyal medyadan takip eden Kocaman'ın bu yönde bir karar almadığı ve başkan Koç'tan gelecek olan "görüşme" talebini beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'deki görevi devam eden, istifa kararı almayan ve dolayısıyla bu kararını yeni yönetime iletmeyen Aykut Kocaman'ın "Yeni başkan Ali Koç'un benimle görüşmesini bekleyeceğim ve o görüşmenin ardından gereken neyse onu yapacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇECEK

Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından rotasını çizecek olan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etmemesi durumunda 8 milyon TL'lik tazminatından da vazgeçecek.

Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında kararını verecek olan Kocaman, Koç'un olası "Devam etmek istemiyoruz" talebi sonrasında istifasını sunacak ve sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine son verecek.

Aykut Kocaman'ın Koç ile yapacağı görüşmeden sonra olası bir istifa durumu aynı zamanda tazminattan vazgeçmesi anlamına da gelecek. Kocaman, Koç'un olası "seninle çalışmak istemiyoruz" restine karşılık Fenerbahçe'den tazminat talep etmeyecek ve Kocaman'ın talep etmemesi sarı-lacivertli kulübün kasasından 8 milyon lira çıkmamasını sağlayacak. (Sporx)

