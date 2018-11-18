Aykut Kocaman yeniden Konyaspor'da

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Konya'ya gitti ve havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ı kulübün yöneticileri karşıladı.

Taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu deneyimli teknik adam basın mensuplarına konuştu.

"UMARIM TEKRAR AYNI DUYGULARI YAŞATMAYI BAŞARIRIZ"

"Burada olmaktan mutluyum." diyen Kocaman, "Tabii kolay olmayacak. Bıraktığımız bir yer vardı. Tekrar o seviyeyi yakalamak ve o seviyenin üstüne çıkmak en büyük arzumuz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. 6 ay neredeyse. Umarım her şey iyi olur. Her şeyden önce yeniden Konya'da olmak, giderken ve dönerken bu şekilde karşılanmak büyük bir onur. Umarım tekrar aynı duyguları yaşatmayı başarırız" dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Aykut Kocaman, "Giderken gönderme tarzı olarak ülkemizde kolay bir rastlanır bir durum değildi. Bugün yine aynı şekilde dönüyoruz. Bizim için her şeyden önce bu bir onur. Giderken ve gelirken böyle bir coşkuyu görmek gerçekten büyük bir onur" şeklinde konuştu.

