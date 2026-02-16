Cenk Ergün'den Juventus'a uyarı! "Hızlı, güçlü ve birebir durumlarda ölümcül"

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçı öncesi İtalyan medyasına flaş açıklamalar geldi. Ergün, Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı kıyasladı. Bu sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

"2013'TE YAPTIK! YİNE YAPARIZ..."

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ergün, "2013'te karlar altında Conte'nin Juventus'unu elemiştik. Şimdi bunu yeniden yapmaya hazırız." dedi.

"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ"

Cenk Ergün: "Bayern Münih'te oynadığı zaman bile rüya gibi bir oyuncuydu. Her gün onunla ilgili telefonlar ve mesajlar alıyordum. Şimdi gerçek bir yıldız oldu. Bence diğer yıldızımız Arda Güler'den bile daha iyi; ikisi biraz sizin Totti ve Del Piero'nuz gibi. Aradaki fark, ikisinin birlikte oynayabilmesi."

"BARIŞ ALPER ÖLÜMCÜL"

Cenk Ergün: "Bu yıl çok ilginç bir takımımız var. Forvette, siz İtalyanların yakından tanıdığı Victor Osimhen var. Onu transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a transfer ettik. Harika bir adam ve Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri. O sahada olduğunda, biz farklı bir takımız.

İlkay Gündoğan var, o bir oyuncu olmaktan önce bizim bir taraftarımız. Kariyerini bizimle bitirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok şey kazanmış olmasına rağmen bir çocuk gibi kutlama yapıyor.

Forvette Icardi var, dünya klasmanında olmaya devam ediyor. Sezonun son maçında Osimhen'in arkasında oynadı ama asıl sürpriz, şu anda ligimizdeki en iyi Türk oyuncu olan Barış Alper Yılmaz olacak.

Barış Alper; hızlı, güçlü ve birebir durumlarda ölümcül. Spalletti dikkatli olmak zorunda kalacak."

"EŞİ İÇİN ARABA TALEP EDİYORDU..."

SORU: Transfer görüşmelerinde aldığınız en absürt alepler nelerdi?

Cenk Ergün: "Teknik direktörün ismini vermeyeceğim ama bu kişiyi Galatasaray'a getirmek için son güne kadar pazarlık yaptım. Maaş konusunda, net 3 milyon civarında anlaşmıştık ama eşi için bir araba talep ettiği için imzalamak istemiyordu.

O dönemki sponsorumuz olan Opel'den ne pahasına olursa olsun bir araç istiyordu. Eğer kabul etseydim, diğer futbolcuların eşleri de istemeye başlayacaktı: Bu bir felaket olurdu!

Günlerce bu konuyu tartıştık ama sonunda o pes etti. Kazanan ben oldum, hem de eşine rağmen."