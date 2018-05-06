SPOR

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Son 3 haftaya girilirken Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan yeni bir tahmin geldi.

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Sezon başından bu yana lige dair görüşleriyle dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü, ezeli rakiplerinin deplasman maçlarından bahsedip, “Galatasaray’ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Rakip sahada 26 gol atıp 23 gol yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor” dedi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, önceki akşamı bir grup kongre üyesinin davetine katıldı. Keyifli bir sohbet ortamında geçen akşamda Aykut Kocaman’ın şampiyonluk yarışı ve Mathieu Valbuena ile ilgili sözleri ön plana çıktı.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın puan kaybı yaşamasının ardından deneyimli teknik adam, lider Galatasaray’ın da puan kaybedeceğini söyledi. Rakiplerinin iki zorlu deplanman maçının olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı “Galatasaray’ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Deplasmanda 26 gol atıp 23 gol yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor. Tabii en önemlisi biz üç maçımızı kazanacağız, ondan sonra nerede olduğumuzu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocaman, Valbuena’nın sürekli yedek kalmasıyla ilgili bir soruya ise İstanbulspor döneminden örnek verdi. Kendisinin antrenör-oyuncu olarak görev yaptığını anımsatan sarı-lacivertli hoca, o dönem gol rekorunu kırmaya da çok yaklaştığını belirterek buna rağmen kendisinden daha hazır ve iyi durumda olan diğer forvet oyuncusunun oynadığını söyledi. Kocaman, “Benim için adalet önemli. Kendimi bile yedek bıraktım. Birçok oyuncu üzerinden oynatmadığım için eleştiriliyorum. Ama ben adaletli olduğuma inanıyorum. İstanbulspor’da futbolcu-hoca iken kendimi bile yedek bıraktım. Daha ne yapayım yani adaletli olmak için?” diye de ekledi.

En başarılısı

Kocaman ayrıca 11. haftadan bu yana ligin en başarılı takımı olduklarını ifade edip, “Osmanlıspor maçına kadar çok dağınık bir görüntüdeydik. Ama o maçtan sonra ligin puan olarak en başarılı takımıyız. 11. haftadan bu haftaya kadar Fenerbahçe 46, Başakşehir 42, Beşiktaş 40, Galatasaray 39 puan topladı” diye konuştu.

15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aykut kocaman Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Everton 1 - 1 Southampton (Maç özeti)

Everton 1 - 1 Southampton (Maç özeti)

Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi!

Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi!

Sosyal medyada adeta bir fenomen

Sosyal medyada adeta bir fenomen

İspanyol basını Bursaspor'un Timsah Arena Stadı'nı mercek altına aldı!

İspanyol basını Bursaspor'un Timsah Arena Stadı'nı mercek altına aldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 11 yorum
ULAN BU CİMBOM DA SİZİN KORKULU RÜYANIZ,BİR AKLINIZDAN ÇIKARAMIYORSUNUZ...BİZ ŞAMPİYONLUKLARA DOYMUŞUZ AYKUT....SİZ ÖNCE AVRUPADA BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIN...BİZ ÜLKEMİZDE YETERİNDEN FAZLA KARİYERE SAHİBİZ ZATEN......
yazık kafayı yedi rakim ne kadar korkutmuşsa
cumhur başkanı bjk den kurtardı ama GALATASARAY VAR KARŞINDA teknik direktörsüz bile şampiyon olduk biz herkes kaybederken birtek senmi kazanacaksın ardındaki güçler öylemi dedi aziz yıldırım ve sen orda oldukça GALATASARAY ŞAMPİYON
yapmış olduğun hatalar yüzünden,geçti Borun pazarı sür eşşeğini Niğde'ye
aykut iddaa oyna o zaman
it ürür kervan yürür.
Aykut takimini hem sahada hem masada oynatmaya basladi.GS DIKKAT BJK YEDI SIRA SENDE
la bebe sen kendi semsiyeni bi çıkar sonra başkasına el at
utanmaz ahlaksız sen kendi işine bak maç kaybedince hemen başka oyunlara baş vuruyorsunuz sen varya sen hiç bir şeysin sıfırsın kupaya ağlayara çeşitli oyunlarla finale çıktunız inşallah gursağınızda kalır
Aykut hocam bu açıklamayı daha önce de yapmıştın ve yine şampiyonluğu kaybetmiştin,tutmamıştı;Aykut hoca psikolojik baskı ortamı oluşturmaya çalışıyor lakin sezon başlarında kendi takımının motivasyonunu zamanında sağlasa(burada kendi oryantasyon eksikliği var) şimdi puan cetvelinde güle oynaya öndeydi,önce özeleştiri Aykut hocam,hatalar inkarlarla ya da yadsımalarla değil kabullenişlerle ortadan kalkar)İnşAllah seneye de senin takımın şampiyon olur,her sene farklı takımın şampiyon olup kalitenin daha da artmasından yanayım.
sen adam olsaydın biz şimdi çoktan şampiyon olmuştuk inatçı aykut.
Diğer Haberler
Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Aykut Kocaman'dan Galatasaray iddiası

Neustadter, Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor!

Neustadter, Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor!

Valbuena'nın kariyer freni

Valbuena'nın kariyer freni

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'de Dirar sevinci!

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.