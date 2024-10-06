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Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya uyarı! "çirkinleşmediği sürece... Fenerbahçelilerin unutmaması gerekiyor!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 18:15
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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı bir youtube programında sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya uyarı! "çirkinleşmediği sürece... Fenerbahçelilerin unutmaması gerekiyor!''

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı bir youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı - lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho hakkında konuşan Kocaman, uyarılarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'nın açıklamaları;

''ÇİRKİNLEŞMEDİĞİ SÜRECE''

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"Başka takım taraftarlarının bir takım mecraları kullanarak Mourinho’nun çalışma ömrünü kısaltacak hamleler yapmalarını anlayabiliyorum. Bu rekabetin "çirkinleşmediği sürece" evrelerinden bir tanesidir."

''FENERBAHÇELİLERİN UNUTMAMASI GEREKİYOR''

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"Ama özellikle Fenerbahçelilerin, gerçekten Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de özellikle ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğini unutmaması gerekiyor."

''BOŞUNA GELMİYORLAR...''

4-Galatasaray

"Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller."

''BİR SÜRÜ HATA YAPACAK''

kocamana

"Teknik direktörlük kariyerinde bir süre evrelerden geçerek bugüne geldi. Dolayısıyla ülkeyi, ülke futbolunu tanırken dinamiklerini anlamaya çalışırken bir sürü hata yapacak ama esas yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle orantılı."

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José Mourinho Aykut Kocaman fenerbahçe
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