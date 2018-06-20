Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile yolları ayırmasının ardından deneyimli teknik adama sürpriz bir teklif geldi.

KONYASPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlı takımdan gelen bu teklife, Aykut Kocaman yanıtını verdi. 53 yaşındaki teknik adam, Atiker Konyaspor'un bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi.

İLK OLARAK GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ!

Bu arada Atiker Konyaspor'dan önce Aykut Kocaman'ın kapısını sürpriz bir takım daha çaldı. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, ilk olarak Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini ve sonrasında yaşanacak gelişmeleri beklemeyi düşündüğünü belirterek, Göztepe'nin de teklifini reddetti.

KOCAMAN, COCU HABERİNİ KİMDEN ÖĞRENDİ?

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yeni sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerin ardından, 15 Haziran Cuma gününe kadar beklemesi istenen Aykut Kocaman, görevine son verileceğini sürpriz bir şekilde öğrendi.

Fotomaç Gazetesi Muhabiri Emre Bol, Aykut Kocaman'ı 15 Haziran Cuma günü bayramını kutlamak için aradığını ve "Hocam hayırlı olsun, Fenerbahçe ve Phillip Cocu anlaşmış" dediğini söyledi. Bol, Kocaman'ın ise bu sözlerin ardından "Nasıl olur? bana beklememi söylediler." diyerek telefonda büyük bir şok yaşadığını aktardı. (SPOR)

