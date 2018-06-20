SPOR

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig'den iki takımın teklifini reddetti.

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile yolları ayırmasının ardından deneyimli teknik adama sürpriz bir teklif geldi.

KONYASPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesinde eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın kapısını çaldı. Yeşil-beyazlı takımdan gelen bu teklife, Aykut Kocaman yanıtını verdi. 53 yaşındaki teknik adam, Atiker Konyaspor'un bu teklifini teşekkür ederek geri çevirdi.

İLK OLARAK GÖZTEPE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ!

Bu arada Atiker Konyaspor'dan önce Aykut Kocaman'ın kapısını sürpriz bir takım daha çaldı. Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, ilk olarak Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Ancak Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de başkanlık seçimini ve sonrasında yaşanacak gelişmeleri beklemeyi düşündüğünü belirterek, Göztepe'nin de teklifini reddetti.

KOCAMAN, COCU HABERİNİ KİMDEN ÖĞRENDİ?

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yeni sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerin ardından, 15 Haziran Cuma gününe kadar beklemesi istenen Aykut Kocaman, görevine son verileceğini sürpriz bir şekilde öğrendi.

Fotomaç Gazetesi Muhabiri Emre Bol, Aykut Kocaman'ı 15 Haziran Cuma günü bayramını kutlamak için aradığını ve "Hocam hayırlı olsun, Fenerbahçe ve Phillip Cocu anlaşmış" dediğini söyledi. Bol, Kocaman'ın ise bu sözlerin ardından "Nasıl olur? bana beklememi söylediler." diyerek telefonda büyük bir şok yaşadığını aktardı. (SPOR)

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu ValbuenaFenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena
Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyorSumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe aykut kocaman Spor Toto Süper Lig Göztepe Atiker Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Genç yıldız, Premier Lig'e transfer oldu

Genç yıldız, Premier Lig'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Dünya Kupası'na damga vuran güzel

Dünya Kupası'na damga vuran güzel

Galatasaray Nagatomo transferi bitirdi

Galatasaray Nagatomo transferi bitirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor

Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor

Volkan Demirel yönetimden yeni sözleşme için çağrı bekliyor!

Volkan Demirel yönetimden yeni sözleşme için çağrı bekliyor!

Aykut Kocaman'a yurt dışından teklifler var!

Aykut Kocaman'a yurt dışından teklifler var!

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.