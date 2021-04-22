SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Aykut Kocaman: Demba Ba kararı için konuşmam

Aykut Kocaman: Demba Ba kararı için konuşmam

22.04.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demba Ba'nın vedasına değindi.

Aykut Kocaman: Demba Ba kararı için konuşmam

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demba Ba'nın ayrılığıyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

Kararın nedenini açıklamak zorunda olmadığını belirten Kocaman, "Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Bu konuyla ilgili nedenler konuşmaya başladığınızda oyuncuyla ilgili olumsuz bir şeyler söylemeniz gerekiyor ki doğru yaptığını gösteresin. Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim. Buradaki karar da bu, olumlu ya da olumsuz sonuçları olacak. Sonuçların cemeresini de semeresini de çekeceğiz. Hem bizim için hem Demba Ba için hayırlı olsun. Bizde bu konular merak ediliyor nedense." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Başakşehir'de şok ayrılıkBaşakşehir'de şok ayrılık
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Başakşehir Demba Ba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Dikkat çeken sözler: Çok büyük bir hata yaptık

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Üç haftalık flaş 'tam kapanma' iddiası

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

"Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu

"Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu

İngilizler yazdı: Chelsea'nin yıldızı Fener'e

İngilizler yazdı: Chelsea'nin yıldızı Fener'e

Cengiz Ünder Süper Lig devine geliyor

Cengiz Ünder Süper Lig devine geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Yaşam savaşı veriyor... Kahreden detay ortaya çıktı!

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.