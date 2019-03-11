Aykut Kocaman: Fenerbahçe'nin durumu üzüntü veriyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin ligdeki durumu hakkında gelen soruya, “Bana büyük değerle katmış kulübün sıkıntı olduğu görmek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde bir forma taşırken bir açıklama yapmam doğru değil” yanıtını verirken, Şenol Güneş’in Milli Takımdaki görevi için ise hayırlı olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

"FUTBOLDA GÜVEN SIFIR"

VAR’ın kullanımı konusunda eleştiriler yapan tecrübeli çalıştırıcı, "VAR kararların gri pozisyonları bitireceğini hiç düşünmedim. VAR güvensizliği daha büyük yere doğru gidiyor. Pek çok konuda fedakarlık yapmak gerekir. Güven tesir etmek gerekir. Futbolda sıfır güven var. Kimse kimseye güvenmiyor” dedi.

