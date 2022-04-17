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Aykut Kocaman, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı! Fatih Terim...

17.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Aykut Kocaman, katıldığı bir televizyon programında flaş itiraflarda bulundu. Tecrübeli hoca, futbolculuk döneminde Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Fatih Terim'in kendisini Galatasaray'a istediğini belirtti. Kocaman, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım. Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık. Bir anlık öfke ile, 'Galatasaray'a gidelim' demek herkese kaybettirir" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı! Fatih Terim...

Aykut Kocaman, yıllar sonra herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. NTV ekranlarında katıldığı programda, futbolculuk döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını belirten Kocaman, verdiği cevabı da paylaştı...

"FENERBAHÇE İÇİN NAHOŞ BİR DURUM"

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Aykut Kocaman yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal hali, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum" ifadelerini kullandı.


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