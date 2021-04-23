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Aykut Kocaman galibiyeti değerlendirdi

23.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında ilk yarı oynayarak, ikinci yarı da skoru koruduklarını söyledi.

Aykut Kocaman galibiyeti değerlendirdi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını aktaran deneyimli teknik direktör, "Zor ve ligin gelinen haftaları dolayısıyla telafinin de azaldığı dönemde kritik maçlar oynuyoruz. Bugünkü maç rakibin adına da zordu. Bu duygular, şu andaki durum maça yansıdı. Son haftalardaki genel oturmuş oyunumuzu ilk yarı skoru almak için sahada gerçekleştirdik. Öne geçmeyi başardık. Topu tuttuk. O andan itibaren durumun getirdiği en önemli faktörler gerginlik, skoru koruma duygusu İkinci yarı bu bizim oyunumuza hakim oldu. Kasımpaşa da eşitliği sağlamak, sonra da kazanabilmek için biraz daha oyunu bize itti. İlk yarı oynayarak, ikinci yarı da skoru koruyarak geçirdik. Direk rakibimiz olacak takımı deplasmanda yenmek sevindirici. Nispeten rahatlatıcı oldu" şeklinde konuştu.

"GERGİN DURUMLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRENMEK DURUMUNDAYIZ"

Düşme hattında bulunmak takımı ve sizi mental olarak nasıl etkiliyor sorusuna ise Kocaman, şu yanıtı verdi:

"Düşürüyor. En önemli şey özgüven, kazanma alışkanlığı aynı zamanda ters tarafında da kaybetme alışkanlığı. Oyuncuların büyük kısmı 2014’ten itibaren sezon sonunda beşinciliği görmemiş. Geçen sene şampiyon olmuş takım. Buraları iyi bildiği söylenemez. Kulübün tecrübesi yüksek değil. Oyuncular seçilen oyuncular. Şampiyon takımın oyuncuları. Son derece gerginleştiren bir hal. Bu gerginlik, yapabileceklerini yaptırmayan davranışa sokuyor. Hepimizi gerdi. Sonuçta bir gerçek var ve baş etmesini öğrenmek zorundayız."

"OYUNCULARLA İLGİLİ HİÇBİR TASARRUF OLUMSUZLUK İÇİN YAPILMAZ"

"Demba Ba ile yolların ayrılması takımınızı nasıl etkiler?" yönünde gelen soruya ise Aykut Kocaman, "Zamanla göreceğiz ama diğer taraftan oyuncularla ilgili hiçbir tasarruf olumsuz olacağı düşünülerek yapılmaz. Hem Demba Ba için hem kulübümüz için hayırlı olmasını, iki taraf için de iyiliklere vesile olmasını diliyorum. Yolumuza devam edeceğiz" yanıtını verdi.

"PEK ÇOK OYUNCU İLE İLGİLİ KARAR VERMEM GEREKİYOR"

Aykut Kocaman, Senegalli golcünün "Kadro dışı mı kaldı, sözleşmesi fesih mi edildi?" şeklinde sorulan soruya, “Feshedildi diye biliyorum. Bu konu tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum. Özellikle sosyal medyada kötülükle dolu, saçmalık ve aptalca şeylere kamuoyunun dikkat etmesini rica ediyorum. Bu benim teknik olarak kararım. Kimseye bu konularla ilgili yanıt vermek istemiyorum. Ben de bu anlamda aptalca şeylerden zarar görmek istemiyorum. Bu tamamen teknik, hayata ve futbola bakışımla ilgili bir karar. Sadece Demba ile ilgili değil, pek çok oyuncu ile ilgili karar vermem gerekiyor. Bazen olumlu bazen de olumsuz olabiliyor ama bu işin doğasında var” cevabını verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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