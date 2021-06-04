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Aykut Kocaman: Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum

04.06.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, "Futbolda şike kumpası" davasında kararın çıkması sonrası konuştu.

Aykut Kocaman: Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden, 2010-11 sezonundaki teknik direktörü Aykut Kocaman, "Futbolda şike kumpası" davasında kararın açıklanmasının ardından 3 Temmuz süreci hakkında Play Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ...

Bu kararla birlikte futbolda bir zulüm döneminin hukuksal olarak sona erdiğini söyleyebiliriz. Ancak Türk futboluna verdiği zarar uzun süreler devam edecek gibi görünüyor.

Türk futbolunu temizlemek amacıyla başlatıldığı iddia edilen ama tamamen Fenerbahçe'ye yönelik olarak planlanan bir operasyondu. Şampiyonluğu sahada, bileğimizin hakkıyla kazanan bir takım olarak ilk günden itibaren bunu söyledik. Sürecin bugünkü noktaya gelmesi kaçınılmazdı, çünkü baştan yanlıştı. Gerçekler ortaya çıktığı için mutluyum ama bu buruk bir mutluluk. Çok hak kaybı var, hayal kırıklıkları var, üzüntüler var. Telafisi zor kayıplar bunlar.

"FENERBAHÇE TARAFTARI TARİHİ BİR DİRENİŞE İMZA ATTI"

Futbolun tüm paydaşlarına ciddi zararlar veren bir süreçti. Bu süreçten kazançlı çıktığı zannedenlerin de aslında kaybettiği, herkese zarar veren bir dönem yaşandı. Bunun olumsuz sonuçlarını her yeni sezonda gördük bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Binlerce taraftarımızın Topuk Yaylası'na geldiği gün hepimiz çok duygulandık. Özel dakikalar yaşadık. Fenerbahçe taraftarı tarihi bir direnişe imza attı.

Gelinen noktada haklı olduğumuz kanıtlandı ama bu süreç Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna geri dönülmesi zor bir hasar verdi. Umarım bu kararla birlikte her şey daha güzel olur. Dava sürecinde emeği geçenlere de teşekkürler. Bu süreçten kazançlı çıktığı sananların da aslında kaybettiği, totalde herkese zarar veren bir dönem yaşandı.

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Aykut Kocaman Fenerbahçe Futbol Kulübü
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