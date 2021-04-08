Aykut Kocaman: Hakikaten öfkeliyiz

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep FK'ya 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e ve verdiği penaltı kararına tepki gösterdi.

"İstatistiki veriler şu anda işe yaramıyor. Atma konusunda, özellikle son pas ve vuruşlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Maç öncesi konuşmamda, son dönemlerde ucuz pozisyon verme, ucuz gol yeme rahatsızlığını sona erdirdik demiştim. Kontrol tamamen bizim elimizde gözüküyordu, en kötü eşit şartlarda girer, sonra oyunu nasıl şekillendiririz diye düşüneceğimiz bir süreç vardı. Top kaybından sonra çok ucuz bir penaltı, hakikaten çok ucuz. Konya maçında penaltımız iptal edildi, olabilir, olmayabilir, verdi hakem, sonra iptal edildi. Burada elin hareketi yok, tamamen savunma hareketi. Bu seviyede, ateşin içindeyken, Gaziantep'in hiçbir şeyi yokken bir anda dengeler alt üst oldu." dedi.

Hakemin kararının maçı değiştirdiğini söyleyen Kocaman, "Penaltı kararından sonra zaten kolay pozisyon veren bir takım değiller, buna rağmen pozisyon üretmeye çalıştık ama hakem maçı çok net etkiledi, oyunun kaderini etkiledi. Verdikten sonra ne yapacak bilmiyorum ama korumaya çalışması gereksizdi. Bütün maçın dengelerini değiştirdi. O kadar yapıyorsunuz sonunda saçma sapan bir karara geliyor. 5 penaltı kazandık bu sene 2'sini hakemler VAR'dan çevirdi. Hakikaten öfkeliyiz, şimdi çalışacağız, sonra Fenerbahçe'ye gideceğiz ama ne desek boş." ifadelerini kullandı.

