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Aykut Kocaman: İlk 5 haftalık fikstür biraz sert gibi gözüküyor

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 21.07.2019 07:39 | Son Güncelleme

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde oynayacakları ilk 5 maçlık fikstürün zor olduğunu belirterek, "İlk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. İçinde Galatasaray maçının da olduğu 3 tane deplasman var. Eğer ilk 5 maç bizi istediğimiz sonuçlara doğru götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek" dedi.

Aykut Kocaman: İlk 5 haftalık fikstür biraz sert gibi gözüküyor

Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Konyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Aykut Kocaman, oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Kocaman, "Antrenmanlar ve çalışma şartları itibariyle oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bugün ayın 20’si ve yaklaşık 16 gündür yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı sürdürdük. Konya’daki çalışmaların ardından Bolu’da devam ettiğimiz hazırlıklarda bizim için önemli olan ve altının çizilmesi gereken nokta takıma yapacağımız yüklemelerdi. Bu antrenmanlarımızın çoğu futbolcularımızın fiziksel kapasite ve kalitelerini daha iyi duruma getirmek adınaydı. Havalarında son derece iyi gitmesi ve antrenmanlar için uygun olması bize bu anlamda büyük katkı sağladı. Bu kamp çalışma ortamından dolayı son yıllarda yaptığımız en iyi kamp dönemiydi. Kampla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Son derece iyi geçtiğini söyleyebilirim” dedi.

İLK 5 MAÇLIK FİKSTÜR SERT GİBİ GÖZÜKÜYOR

Fikstürü de değerlendiren Aykut Kocaman şunları söyledi:

"Şu anda ligin başlamasına 1 ay civarında bir süre var. Takımlara daha çok oyuncular gelecek. Pek çok oyuncu da takımından ayrılacak. Fikstürün her zaman en önemli özelliği o günün şartlarından siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumdanın karşılığını görmek. İlk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. İçinde Galatasaray maçının da olduğu 3 tane deplasman var. Eğer ilk 5 maç bizi istediğimiz sonuçlara doğru götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Hatalarımız olursa da düzeltip devam edeceğiz” diye konuştu.

HOLLANDA KAMPINDA RİTME GİRECEĞİZ

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçını da değerlendiren Aykut Kocaman, "Hazırlık karşılaşmaları, daha çok çalışmalarımızın neresindeyiz, nelerimiz var, bunları görme adına faydalı oluyor. Zaten AytemizAlanyaspor ligdeki rakiplerimizden birisi. Bu anlamda buradaki tek maçımız bir ölçümleme yapmak için bundan sonraki durumu da buna göre yönlendirmek için son derece doğru bilgiler verdi. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Yüklemelerden sonra bu yorgunluk takımda net bir şekilde gözüktü. Önümüzde daha 1 aylık süre var. Hollanda kampında oynayacağımız diğer hazırlık karşılaşmalarıyla beraber yavaş yavaş maç ritmine yaklaşmaya başlayacağız” dedi.

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