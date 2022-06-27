Aykut Kocaman'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Herkes teknik direktörlük beklerken...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021'den itibaren herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan BeIN Sports, yorumcu kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi.

YENİ ADRESİ YAYINCI KURULUŞ

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelecek sezon BeIN Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacağı öğrenildi.

HAFTADA 3 GÜN

Ağustos ayında başlayacak lig maçları öncesi 57 yaşındaki futbol adamının haftanın 3 günü ekranlarda olacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Aykut Kocaman Süper Lig'den teklif gelmesi durumunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Geçen sezon Başakşehir ile sezona kötü başlayan Kocaman 8. hafta sonunda görevinden istifa etmişti.

