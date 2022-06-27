SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Aykut Kocaman'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Herkes teknik direktörlük beklerken...

Aykut Kocaman'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Herkes teknik direktörlük beklerken...

27.06.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerden olan Aykut Kocaman, son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve ayrılığı sonrasında herhangi bir takımla anlaşmaya varmamıştı. Birçok futbolsever, deneyimli hocanın yeni takımını merak ederken Aykut Kocaman'dan sürpriz bir hamle geldi. Aykut Kocaman'ın yeni sezonda spor yorumculuğu yapacağı öğrenildi.

Aykut Kocaman'ın yeni mesleği çok şaşırttı! Herkes teknik direktörlük beklerken...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'i çalıştıran Aykut Kocaman, 2 Ekim 2021'den itibaren herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Tecrübeli teknik direktörün yeni adresi futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Süper Lig yayın haklarını iki yıllığına uzatan BeIN Sports, yorumcu kadrosunu sürpriz bir isimle güçlendirdi.

YENİ ADRESİ YAYINCI KURULUŞ

thumbs_b_c_a110c05e1100b5493a9faf0510fb8d68

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın gelecek sezon BeIN Sports ekranlarında Süper Lig’i yorumlayacağı öğrenildi.

HAFTADA 3 GÜN

thumbs_b_c_38a05be6add6ca42b5bb6bfec2888393

Ağustos ayında başlayacak lig maçları öncesi 57 yaşındaki futbol adamının haftanın 3 günü ekranlarda olacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

thumbs_b_c_ab4c7d38ad0bedf3bcce02cedef0d9c0

İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Aykut Kocaman Süper Lig'den teklif gelmesi durumunda sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Geçen sezon Başakşehir ile sezona kötü başlayan Kocaman 8. hafta sonunda görevinden istifa etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te hakeme çirkin saldırı kameradaGaziantep’te hakeme çirkin saldırı kamerada
Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...
TFF duyurdu! Süper Lig maçları...TFF duyurdu! Süper Lig maçları...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aykut Kocaman beIN Sports Fenerbahçe Futbol Kulübü Konyaspor Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Sezonu açtı! Bikinili hamilelik pozu gündemi salladı

Sezonu açtı! Bikinili hamilelik pozu gündemi salladı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.