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Aykut Kocaman, Trabzonspor ile eşitliği bozmaya çıkacak

18.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Aykut Kocaman, Trabzonspor ile eşitliği bozmaya çıkacak

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor’a karşı Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor’un başında toplam 31 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Kocaman’ın takımları 12’şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 7 de beraberlik elde etti.

Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir, yarın Trabzonspor’u konuk edecek. Ligde 7 maçtır galibiyet alamayan ve düşme potasına kadar gerileyen turuncu-lacivertliler, artık çıkışa geçmek istiyor.

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi saf dışı bırakıp yarı finale yükselerek morallenen Başakşehir, bu mücadelenin dönüşünde ligde geçtiğimiz hafta Göztepe’ye 2-1 yenilince 24 puanla 18. sırada kaldı.

Kalan haftalarda daha fazla sıkıntı yaşamak istemeyen turuncu-lacivertli takım, zorlu Trabzon sınavını başarıyla atlatıp rahat nefes almanın peşinde.

AYKUT KOCAMAN İLE TRABZONSPOR 32. KEZ

M.Başakşehir’in başında 3’ü Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan Aykut Kocaman, İstanbul temsilcisiyle 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Kocaman, bu haftaki rakipleri Trabzonspor’la ise Konyaspor, Fenerbahçe, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor’un başında toplam 31 defa karşılaştı.

Bu müsabakalarda deneyimli çalıştırıcının ekipleri 12 galibiyet, 12 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Söz konusu karşılaşmalarda Aykut Kocaman’ın takımları attığı 41 gole karşılık ağlarında da yine 41 gol gördü.

Aykut Kocaman, Trabzonspor’a karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda Konyaspor’un başında 2-0’lık skorla aldı.

Aykut Kocaman’ın 5 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı Süper Lig’de oynadığı mücadeleler ve sonuçları şöyle:

2019-2020 Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1
2018-2019 Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2
2018-2019 Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 0
2017-2018 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2
2016-2017 Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1
2016-2017 Trabzonspor: 1 - Konyaspor: 0
2015-2016 Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 0
2015-2016 Trabzonspor: 1 - Konyaspor: 2
2014-2015 Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 0
2014-2015 Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 2
2012-2013 Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 3
2012-2013 Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 0
2011-2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Süper Final)
2011-2012 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 0 (Süper Final)
2011-2012 Trabzonspor: 1 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0
2010-2011 Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 0
2010-2011 Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 2
2008-2009 Ankaraspor: 0 - Trabzonspor: 2
2008-2009 Trabzonspor: 2 - Ankaraspor: 0
2006-2007 Ankaraspor: 2 - Trabzonspor: 1
2005-2006 Trabzonspor: 1 - Ankaraspor: 2
2005-2006 Ankaraspor: 0 - Trabzonspor: 0
2004-2005 Trabzonspor: 3 - Malatyaspor: 0
2004-2005 Malatyaspor: 3 - Trabzonspor: 4
2003-2004 Trabzonspor: 2 - İstanbulspor: 0
2003-2004 İstanbulspor: 0 - Trabzonspor: 2
2001-2002 Trabzonspor: 2 - İstanbulspor: 0
2001-2002 İstanbulspor: 2 - Trabzonspor: 1
1999-2000 İstanbulspor: 5 - Trabzonspor: 1

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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