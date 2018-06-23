Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

Aykut Kocaman'ın tazminat polemiği günlerdir sürüyor. Yerine Cocu'nun getirildiği Kocaman'ın tazminat alıp almayacağı tartışılırken, önceki gün 1.5 milyon Euro'sunun peşin olarak verildiği iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Kocaman'a hakkında çıkan bu söylentileri soruldu... Gerçekten 1.5 milyon Euro'yu almış mıydı? Alaycı bir ifade ile yanıt verdi:
"HAK ETMEYENLER ALDI!"
Ardından anlatmaya başladı:
Yani, Aykut Kocaman talepte bulunmamasına rağmen Ali Koç, kendisine son derece kibar bir biçimde hakkını vereceğini iletmişti. Bu konu ne Kocaman'ın ne de Ali Koç'un gündeminde olmamasına rağmen ve herhangi bir ödeme ya da anlaşma yapılmamış olmasına rağmen söylentiler çıkmış ve Kocaman rahatsız olmuştu.
Tecrübeli teknik adam, bu rahatsızlığı gidermek adına kamuoyuna bu mesajı vermek istediğini belirtti.
Ali Koç ve Aykut Kocaman arasında ne bir para pazarlığı var ne de böyle bir polemik. İki taraf da bu yapay gündemden rahatsızlar. Çünkü gündemleri çok farklı. (HÜRRİYET)
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