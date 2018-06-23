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Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman'ın tazminat polemiğinde düğüm çözüldü! Tecrübeli teknik adam, Ali Koç ile arasında geçen diyaloğu kamuoyuna iletti.

Aykut Kocaman ve Ali Koç arasındaki tazminat diyaloğu

Aykut Kocaman'ın tazminat polemiği günlerdir sürüyor. Yerine Cocu'nun getirildiği Kocaman'ın tazminat alıp almayacağı tartışılırken, önceki gün 1.5 milyon Euro'sunun peşin olarak verildiği iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Kocaman'a hakkında çıkan bu söylentileri soruldu... Gerçekten 1.5 milyon Euro'yu almış mıydı? Alaycı bir ifade ile yanıt verdi:

  • Benim yerime birileri tahsilat mı yapıyor acaba? Böyle doğru olmayan haberler nasıl çıkar? Yani bir insan nasıl yalan haber yazabilir?

"HAK ETMEYENLER ALDI!"

Ardından anlatmaya başladı:

  • Ali Koç ile görüşürken herhangi bir tazminat isteğimin olmadığını söyledim. Sadece yardımcılarımla ilgili taleplerde bulundum. Onlar iş bulana kadar haklarının verilmesini rica ettim. Ancak Ali Bey çok kibar bir insan... "Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz" dedi.

Yani, Aykut Kocaman talepte bulunmamasına rağmen Ali Koç, kendisine son derece kibar bir biçimde hakkını vereceğini iletmişti. Bu konu ne Kocaman'ın ne de Ali Koç'un gündeminde olmamasına rağmen ve herhangi bir ödeme ya da anlaşma yapılmamış olmasına rağmen söylentiler çıkmış ve Kocaman rahatsız olmuştu.

Tecrübeli teknik adam, bu rahatsızlığı gidermek adına kamuoyuna bu mesajı vermek istediğini belirtti.

Ali Koç ve Aykut Kocaman arasında ne bir para pazarlığı var ne de böyle bir polemik. İki taraf da bu yapay gündemden rahatsızlar. Çünkü gündemleri çok farklı. (HÜRRİYET)

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aykut kocaman Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ali koç

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