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Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 23:43 | Son Güncelleme

Ayla filminin televizyonda yayınlanmasının ardından izleyiciler merakla internette 2017 yılında gösterime giren Ayla filmi ile ilgili detayları araştırıyor. Ayla filmi Fox TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Peki Ayla konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayla filmi nerede ve ne zaman çekildi. İşte Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılan ve Kore Savaşı'nı anlatan Ayla filmi ile ilgili merak edilenler.

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

27 Ekim 2017 Tarihinde vizyona giren ve Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.

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AYLA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM? SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var.

OYUNCULAR KİMLER?

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)
Kim Seol Rolü : Ayla (1950)
Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)
Ali Atay Rolü : Ali
Damla Sönmez Rolü : Nuran
Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut
Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin Türkiye’deki çekimleri çoğunlukla Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. Tarsus sokakları nostaljik bir dekor tasarımıyla 1950’lerin atmosferine büründü. İlçenin dar sokakları, tarihi evleri dönemin ruhunu çok iyi yansıttı. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.

Ayla filminin hikâyesi, 2010 yılında Koreli bir yönetmen olan Hwang Byunghun’un Koreli Kızım Ayla adını taşıyan belgeselinden alındı. Ayla filminde, tam adı Süleyman Dilbirliği olan astsubayı İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Süleyman Astsubay’ın yaşlılığını ise usta oyuncu Çetin Tekindor oynadı. Ayla’ya ise Koreli çocuk oyuncu Kim Seol hayat verdi. Filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Taner Birsel, Erkan Petekkaya, Büşra Develi gibi başka yıldız isimler de yer aldı. Ayla filminin müziklerini ise Fahir Atakoğlu besteledi.


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