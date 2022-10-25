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Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ayla filmi gerçek hikaye mi, hangi ödülleri aldı, IMDb puanı kaç?

25.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayla filmi unutulmaz yerli filmlerin arasında yer alıyor. Ayla filmi bu akşam Trt 1 ekranlarında sinema severler ile buluşacak. Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Ayla filmi birçok ödül almıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan Ayla filminin fragmanıyla beraber film hakkında detaylar merak edildi. Peki, Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ayla filmi gerçek hikaye mi, hangi ödülleri aldı, IMDb puanı kaç?

Ayla filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ayla filmi gerçek hikaye mi, hangi ödülleri aldı, IMDb puanı kaç?

Ayla filmi Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği filmdir. Ayla, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Ayla filminin yönetmenliğini Can Ulkay, senaristliğini ise Yiğit Güralp üstlenmiştir. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı dram ve savaş türündeki Ayla filminin çekimlerine 2016'da başlanıp film 2017 yılında vizyona girmiştir.

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

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AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)
Kim Seol - Ayla (1950)
Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut

AYLA FİLMİ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

  • Cape Town Uluslararası Film Festivali, En İyi Kurgu Yönetmeni
  • Asya Dünya Film Festivali, En İyi Film
  • Altın Turizm Ödülleri, Yılın Sinema Ödülü
  • Richmond Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen ve yükselen yıldız ödülü

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AYLA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Ayla filminin IMDb puanı 9.3'tür.

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.

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AYLA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

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