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Ayla, Müslüm ve Naim’den sonra Mustafa Uslu’ya bir şok daha!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Cep Herkülü: Naim, Ayla ve Müslüm filminden sonra filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu’ya bir dava da Çiçero filmi yüzünden açıldı. Çiçero filmine konu olan Elyesa (İlyas) Bazna’nın kızları Uslu’ya 100 bin TL’lik dava açtı.

Ayla, Müslüm ve Naim’den sonra Mustafa Uslu’ya bir şok daha!

Müslüm filmi ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yaşadığı polemikle gündemde olan yapımcı Mustafa Uslu'nun adı şimdi de Çiçero filmi yüzünden gündemde.

Başrolünde Behzat Ç. dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu izlediğimiz Çiçero filminde hikayesini izlediğimiz casus Elyesa Bazna'nın üç kızı, ‘Çiçero' filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kardeşler, yapımcı Mustafa Uslu'ya 100 bin liralık dava açtı.

Filmdeki birçok sahnenin babalarının yazdığı ‘Ankara Casusu Çiçero' adlı eserden alıntı yapıldığını öne süren Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, babalarının isminin ve hayatının aynen kullanıldığını ve davalıların kişilik haklarının ihlal ettiğini belirtti. ‘Çiçero' kod adıyla tanınan Elyesa (İlyas) Bazna'nın hayatını konu alan “Çiçero” filmi, 18 Ocak'ta vizyona girmişti. Bazna'nın kızları Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, filmin seyirciyle buluşmasından 11 ay sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

SİNEMA HASILATI DİLEKÇEDE

Üç kız kardeş dilekçelerinde “Film Türkiye'de birçok yerde gösterilmiş ve yaklaşık 937 bin seyirci tarafından izlenmiştir. Netflix'te gösterilmiş ve sadece sinemada 11 milyon lira hasılata ulaşmıştır. Elyesa Bazna'nın mirasçısı olan bizlerin maddi ve manevi hakları ihlal edilmiştir” dedi.

MÜSLÜM, AYLA VE NAİM…

Mustafa Uslu’nun daha önce çektiği filmler de skandallarla gündeme geldi. Muhterem Nur, “Müslüm”den para almadığını belirterek dava açacağını söyledi. Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin, “Cep Herkülü: Naim” filminde kullanılan madalyaların geri verilmediği iddiasıyla dava açtı. “Ayla” filminde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği de “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasında bulundu.


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Mustafa Uslu Cep Herkülü: Naim Ayla Ayla filmi müslüm Müslüm filmi Çiçero

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben filmi izleyeli rahat 1 yıl olmuştur bunlara kim akıl verdi acaba şimdi mi uyandılar işiniz gücünüz para koparmak babanızın adını bilen mi vardı adamın elini öpün bence
@rana_kayhan_b6 ''babanızın adını bilen mi vardı'' dersen o senin cahilligin derim sadece...
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