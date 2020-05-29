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  4. Aylarca kapalı olan mağazayı açtıklarında şoke oldular! Tüm ürünler küfle kaplanmıştı

Aylarca kapalı olan mağazayı açtıklarında şoke oldular! Tüm ürünler küfle kaplanmıştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Malezya’da bir AVM’de yaşanan olayda, aylardır kapalı olan mağazalardan birindeki tüm ürünlerin küfle kaplandığı görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında neredeyse tüm ülkeler ciddi uygulamaları hayata geçirdi. Bu uygulamaların başında ise alıveriş merkezlerinin kapanması yer alıyor. Tedbirler gevşemeye başladıkça AVM’ler de bir bir açılmaya başladı. Malezya’da çekilen fotoğrafların, AVM’lerin kapalı olduğu dönemde klimaların kapatılması sonucunda nemden kaynaklı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor.

ÜRÜNLERİ SATIŞTAN ÇEKTİLER

Ünlü bir deri ayakkabı ve çanta mağazasında çekilen bu fotoğraflar çok kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafların on binlerce kez paylaşılması üzerine mağaza sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Mağaza açıklamasında "Malların bu durumda olmasının çeşitli nedenleri var ve biz bunu araştırıyoruz. Hasar gören tüm mallar artık raflarımızdan çıkarıldı ve yeni stoklarla değiştirildi." denildi. Firma aynı zamanda mağazalarını dezenfekte ettiklerini gösteren bir video yayınlayarak müşterilerine güvenle alışveriş yapacaklarını açıkladı.


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