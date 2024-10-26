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Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'dan haber var

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.10.2024 10:29
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Türk sinemasının usta aktörü Kadir İnanır, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. 4 ay sonra taburcu olan İnanır akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tekrar tedavi altına alınmıştı. Kadir İnanır'ın son durumunu hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı.

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Kadir İnanır'dan haber var

Usta oyuncu Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve acil olarak ameliyata alınmıştı. Aylarca yoğun bakımda kalan İnanır sonrasında normal odaya alınmıştı.

Tedavisi güzel giden Kadir İnanır taburcu olmuş ancak sevinci yarım kalmıştı. Temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Kadir İnanır Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden tedavi altına alınmıştı.

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Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının sağlığıyla ilgili sevindirici haberi hayat arkadaşı Jülide Kural verdi. Tedavi sürecinin her gün iyiye gittiğini dile getiren Jülide Kural İnanır’ın yakında taburcu olacağını duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; usta oyuncuyu tedavi sürecinde hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan Jülide Kural şöyle konuştu:

KADİR İNANR

YAKINDA TABURCU OLACAK

“Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkma planımız var. Ama elbette fizik tedavi devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini her daim kaygıyla ama yine de umutla izlemeyi sürdürüyor. Yine çok kızıyor her zamanki gibi; eskiye oranla daha az da olsa o güzel gülümsemesini bizden sakınmıyor ne iyi ki! Kanımca sinemayı özlüyor hem de çok özlüyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Jülide Kural Kadir İnanır
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