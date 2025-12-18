Mynet Trend

Aylardır aranıyordu! Anormal pozisyonda ölü bulundu!

ABD’nin Maryland eyaletinde nisan ayında kayıp olarak bildirilen 53 yaşındaki Dawn White’ın cesedi, aylar sonra bulundu. Ölüm nedeni henüz netleşmeyen kadın metal bir kasanın içerisinde anormal bir pozisyonda bulundu.

ABD’nin Maryland eyaletinde nisan ayında kayıp olarak bildirilen 53 yaşındaki Dawn White’ın cesedi, evindeki metal bir kasanın içinde bulundu.

ANORMAL BİR POZİSYONDA BULUNDU

Kasanın içinde anormal bir pozisyonda bulunan White’ın ölüm nedeninin uyuşturucu zehirlenmesi ve susuzluk olduğu belirtildi. FOX45’in haberine göre, kadının cesedinin bulunmasından 10 gün önce de evinde bir saldırı olayı yaşandığı ortaya çıktı.

Aile üyeleri, White’ın kendi isteğiyle kasaya girdiğine inanmadıklarını dile getirdi. Olayın cinayet olup olmadığı ise hala gizemini koruyor.

