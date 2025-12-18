Ünlü fenomen 10. kattan düşerek hayatını kaybetti! Eşi gözaltına alındı

Brezilyalı popüler sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva, Sao Paulo'daki 10. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

EŞİNİN ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Fenomenin eşi Alex Leandro Bispo dos Santos tarafından apartmanın 10. katındaki balkondan atıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti. Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin bu savunmayla örtüşmediği belirtildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, görüntülerde Gomes da Silva'nın ölümünden hemen önce fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini açıkladı.