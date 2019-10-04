Mynet Trend

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi aranıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 04.10.2019 21:14 | Son Güncelleme

The Yacht Week ve The Ski Week, yılda 15 bin pound (105 bin TL) maaş ile iki personel aradığını duyurdu. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı boyunca dünyayı gezip tatil yapacak "Resmi İçerik Yaratıcıları" arandığı açıklandı. Ayrıca işe alınacak olan personellerin tüm harcamaları da şirket tarafından karşılanacak.

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi aranıyor

Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week’in organizatörleri yeni açtıkları, “Resmi İçerik Yaratıcısı” pozisyonu için iki personel alımı yapılacak. İşe alınacak olan kişilerin 2020 yılı boyunca tüm masraflar şirketten olacak şekilde dünyayı gezecekleri belirtildi.

AYLIK 9 BİN TL MAAŞ

Zorlu bir mülakat sürecinden geçecek adaylar eğer işi alırsa yıllık 15.000 İngiliz poundu maaş alacak. Ayda yaklaşık 9.000 TL'ye denk gelen bir miktar kazanacak kişilerin tek görevi ise fotoğraf ve video çekerek yazı yazmak.

Bu kapsamda başarılı olan adaylar Kanada, Amerika, Avusturya, Yunanistan, Karadağ ve Virjin Adaları gibi birçok noktaya gidecek ve yiyip içerek birçok deneyime katılacak. Buradaki masraflar ise şirket tarafından karşılanacak.

DENEYİME GEREK YOK

İçerik yaratıcısı pozisyonunda çalışmaya başlayan adayların daha önce bu işi yapmış olup olmamasının da önemli olmadığını belirten yetkililer, "Çalışmadan önce adaylara dünyaca ünlü fotoğrafçı Jacob Riglin’den ders verilecek" dedi.

2 ŞART VAR, ONLAR DA...

The Yacht Week’in resmi internet sitesinden başvuruların yapılabildiği pozisyon için iki şart var. Adayların 21 yaşından büyük olması ve geçerli bir pasaportlarının bulunması gerekiyor. 26 Eylül'de başlayan başvurular 1 Kasım'da sona erecek.


PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şeyGöç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey
Büyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyorBüyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Seyahat Gezgin Tatil

En Çok Okunan Trend Haberler

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Mezarlık kapısında korkunç görüntü! Böyle bulundu

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbullular dikkat!

İş adamından eşine şeytani tuzak!

İş adamından eşine şeytani tuzak!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ayda 1000TL desen de olur. Türkiye de aç çok yani. Hemen atlarlar
süper hemenn başvurayımm benn fotorafcıyım aynı zaman da hememm hemeemmm
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'nın incisi: Ihlara Vadisi

Sonbaharda Uzak Doğu'dan, ilkbaharda Avrupa'dan geliyorlar

İstanbul'un tarihi hamamlarını keşfetmeye ne dersiniz?

İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken tarihi hamamları

Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Göç eden bel fıtığı: Migren bel fıtığı hakkında her şey

Büyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyor

Büyüleyen güzellik! Giden dönmek istemiyor

Anadolu'nun en önemli kehanet merkezi: Apollon Tapınağı

İşte Türkiye'nin kehanet merkezi!

Pertek Kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor

Oraya sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.