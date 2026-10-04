Gemini 4'ü yeni duyurmuştu: Google’dan ücretsiz Gemini kullanıcılarını üzecek karar!

Google, Gemini uygulamasını ücretsiz kullananların ve AI Plus abonelerinin erişebileceği modellere yakında sınır getiriyor. Bu hafta güncellenen destek belgesine göre Google AI aboneliği bulunmayan kullanıcılar yalnızca Flash-Lite (3.5) modelini kullanabilecek; 9 Ekim’den itibaren Flash (3.6) ve Pro (3.1) modellerine erişemeyecek. Değişiklik, şirketin mayıs ayında yaptığı işlem gücüne dayalı kullanım değişikliğinin ardından geliyor.

AI PLUS ABONELERİNDE PRO MODELİ KALKIYOR

Buna göre, AI Plus aboneleri Flash-Lite ve Flash modelleriyle sınırlanacak. Pro modeli bu planda artık sunulmayacak. Aylık 4,99 dolar ödeyen bu kullanıcılara, değişikliklerin ne zaman yürürlüğe gireceğini açıklayan bir e-posta gönderilecek.

Yeni model erişimleri şöyle olacak:

Google AI Planı Flash-Lite Flash Pro Abonelik yok (Ücretsiz) ✓ X X AI Plus ✓ ✓ X AI Pro ✓ ✓ ✓ AI Ultra ✓ ✓ ✓

AI PRO’YA DEEP THINK GELİYOR

AI Pro ve AI Ultra abonelerinin model erişiminde herhangi bir kısıtlama olmayacak. Aksine, aylık 19,99 dolarlık AI Pro aboneleri, “maksimum paralel akıl yürütme” için sunulan ve şu anda yalnızca aylık 99,99 ve 199,99 dolarlık planlarda bulunan Deep Think seçeneğine erişim kazanacak.

EKİMDE ÜÇ DÜŞÜNME SEVİYESİ BEKLENİYOR

Gemini uygulamasına ekim ayında bir yenilik daha gelecek gibi görünüyor: kullanılabilir her model için “düşük”, “orta” ve “yüksek” düşünme seviyeleri. Bu ayar, modelin görevleri tamamlama ve sorulara daha kapsamlı yanıt verme becerisini artıracak, ancak kullanım limitinin daha fazlasını da harcayacak.

Uygulamada şu anda yalnızca “Extended thinking: Complex problem solving” (Genişletilmiş düşünme: Karmaşık problem çözme) seçeneği etkinleştirilebiliyor. Üç yeni seviye ise Google AI Studio ve Antigravity’de sunulan seçeneklerle aynı olacak.

GEMINI 4 ARGON’UN YERİ BELİRSİZ

Gemini 4 Argon’un bu yapı içinde nerede duracağı ise net değil. Google, bu hafta yaptığı açıklamada modelin ilk olarak AI Ultra abonelerine sunulacağını duyurmuştu. Ancak şirket, Argon’un Pro modeli olarak mı sınıflandırılacağını yoksa Pro’nun üzerinde yeni bir seviyenin parçası mı olacağını henüz açıklamadı.

Kaynak 9to5Mac