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Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya

Banyo, evde pek çok eşyanın el altında tutulduğu alanlardan biri olsa da yüksek nem ve sıcaklık bazı ürünlerin ömrünü tahmin edilenden daha hızlı kısaltabilir. Özellikle duş sırasında oluşan buhar, banyoda sürekli nemli bir ortam meydana getirirken bazı eşyaların yapısını, hijyenini ve kullanım süresini olumsuz etkileyebilir. Uzmanların önerilerine göre banyoda saklanmaması gereken 8 eşya…

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya
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Banyoda saklanan eşyaların daha uzun süre kullanılabilmesi için ortamın düzenli olarak havalandırılması büyük önem taşıyor.

Duş sonrasında pencerenin açılması veya aspiratörün çalıştırılması, nemin kısa sürede uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Özellikle sürekli nemlenen banyolarda eşyaları kuru alanlarda muhafaza etmek, hem ürünlerin ömrünü uzatmak hem de hijyen açısından daha iyi bir ortam sağlamak açısından önem taşır.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 1

1. HAVLULAR

Banyoda tutulması en yaygın eşyalardan biri olan havlular, nemli ortam nedeniyle uzun süre ıslak kalabilir.

Yeterince kurumayan havlular kötü kokuya ve bakteri oluşumuna elverişli hale gelebiliyor. Kullanılmayan temiz havluların mümkün olduğunca kuru ve iyi havalandırılan bir dolapta saklanması öneriliyor.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 2

2. MAKYAJ MALZEMELERİ

Fondöten, pudra, maskara ve göz kalemi gibi makyaj ürünleri sıcaklık ve nem değişimlerinden etkilenebilir. Özellikle açıldıktan sonra kullanılan ürünlerin banyoda tutulması, kullanım ömürlerinin kısalmasına neden olabilir.

Makyaj malzemelerini serin, kuru ve doğrudan güneş almayan bir yerde muhafaza etmek daha uygun olabilir.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 3

3. PARFÜMLER

Parfüm şişelerini banyoda bulundurmak pratik görünse de sıcaklık ve nem, kokunun zaman içinde değişmesine neden olabilir. Banyodaki sıcak duş buharı ve sürekli sıcaklık değişimleri parfümün içeriğini olumsuz etkileyebilir.

Parfümlerin serin ve karanlık bir dolapta saklanması daha doğru bir tercih olacaktır.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 4

4. TAKILAR

Küpe, kolye, yüzük ve bileklik gibi takılar da banyoda uzun süre tutulduğunda zarar görebilir. Nem, özellikle bazı metallerin kararmasını ve yüzeylerinin bozulmasını hızlandırabilir. Takıların kuru bir kutuda, mümkünse banyodan uzakta muhafaza edilmesi önerilir.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 5

5. TIRAŞ BIÇAKLARI

Tıraş bıçaklarının banyoda bulunması oldukça yaygın olsa da sürekli neme maruz kalmaları paslanmayı hızlandırabilir. Ayrıca ıslak ortam, bıçakların kullanım ömrünü kısaltabilir. Kullanımdan sonra iyice kurutulmaları ve mümkünse kuru bir alanda saklanmaları daha uygun olur.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 6

6. ELEKTRONİK CİHAZLAR

Saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi ve benzeri elektronik cihazlar nemli ortamdan uzak tutulmalıdır. Buhar ve su, cihazların elektronik aksamını zaman içinde etkileyebileceği gibi güvenlik açısından da risk oluşturabilir. Bu nedenle elektronik ürünlerin banyodan çıktıktan sonra kuru bir yerde muhafaza edilmesi daha güvenlidir.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 7

7. İLAÇLAR

İlaçların banyodaki ecza dolabında saklanması yıllardır yaygın bir alışkanlık olsa da nem ve sıcaklık bazı ilaçların stabilitesini etkileyebilir. İlaçların ambalajında belirtilen saklama koşullarına dikkat edilmesi ve uygun olmayan sıcaklık ya da nemden uzak tutulması önemlidir.

Banyoda sakladığınızda daha çabuk bozulan 8 eşya 8

8. DİŞ FIRÇASI VE YEDEKLERİ

Diş fırçasının banyoda bulunması kaçınılmaz olsa da yedek diş fırçalarının açıkta ve nemli ortamda tutulması ideal değildir. Yedek fırçalar kullanılana kadar ambalajında, kuru ve temiz bir yerde saklanabilir. Kullanılan diş fırçasının ise kapalı ve tamamen ıslak şekilde bırakılması yerine dik konumda kurumasına izin verilmesi daha uygun olacaktır.

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