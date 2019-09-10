Aylin Coşkun imam nikahı sırasında 10 külçe altın istedi

42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi ile bu akşam nikah masasına oturuyor. Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşam gerçekleşecek düğün öncesi imam nikahi kıydı. Aylin, mehir olarak eşinden 10 külçe altın istedi.

Coşkun bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

15 YILLIK AŞKIN SONUNDA MUTLU SON

Aylin Coşkun, Kasım 2018'de doğum gününü kutlamak için gittiği Tayland'ın Phuket adasında 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan'dan evlilik teklifi almıştı. Geçen nisanda da ilk adımı atıp nişanlanmışlardı. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda gösterişli bir kına gecesi yapmıştı.

Geceye Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu da katılmıştı. Coşkun kına gecesi hakkında "Volkan kına ve düğün yapmak için evi, arabayı sattı. Dünya kadar parası gitti. Adamın ömrünü tükettim" demişti.

