MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle şaşırttı! Güneş gözlüğü itirafı olay oldu...

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle şaşırttı! Güneş gözlüğü itirafı olay oldu...

11.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş dönemde müzik piyasasına damgasını vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, değişimiyle herkesi şaşırttı. Son haliyle büyük bir değişime uğrayan Erhan Güleryüz'ü görenler tanıyamadı. Kendisiyle bütünleşmiş olan güneş gözlüğünü takmadığı görüntülenen başarılı sanatçı, gözlüğü neden taktığıyla alakalı dikkat çeken sözler söyledi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle şaşırttı! Güneş gözlüğü itirafı olay oldu...

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle bambaşka biri oldu. Severek Ayrılanlar ve Sen Unutma Beni gibi şarkılarıyla herkesin beğenerek dinlediği müzikleri piyasaya sunan Erhan Güleryüz, güneş gözlüksüz haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

ayna solisti

Unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, geçtiğimiz günlerde güneş gözlüğü olmadan görüntülenmişti. Erhan Güleryüz'ün son halini görenler adeta gözlerine inanamadı.

ayna solisti1

Neden güneş gözlüğü taktığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erhan Güleryüz şunları söylemişti;

“Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna’nın bir müzisyeni oluyorum. Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim.”

aa

İşte Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'ün son hali;

ayna solist

ayna1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü spikerden 'çorap' eleştirilerine olay yanıt geldi! "Çorap bir kültürdür"Ünlü spikerden 'çorap' eleştirilerine olay yanıt geldi! "Çorap bir kültürdür"
Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"Seda Sayan'ın kocası hakkında şok sözler! "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur"
Ezgi Mola kiracılarını yine mutlu etti Ezgi Mola kiracılarını yine mutlu etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

Eşiyle 3 yılda bir kez bile ilişkiye girmedi! Flaş karar

Eşiyle 3 yılda bir kez bile ilişkiye girmedi! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.