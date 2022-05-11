Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle şaşırttı! Güneş gözlüğü itirafı olay oldu...

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz son haliyle bambaşka biri oldu. Severek Ayrılanlar ve Sen Unutma Beni gibi şarkılarıyla herkesin beğenerek dinlediği müzikleri piyasaya sunan Erhan Güleryüz, güneş gözlüksüz haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, geçtiğimiz günlerde güneş gözlüğü olmadan görüntülenmişti. Erhan Güleryüz'ün son halini görenler adeta gözlerine inanamadı.

Neden güneş gözlüğü taktığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erhan Güleryüz şunları söylemişti;

“Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna’nın bir müzisyeni oluyorum. Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim.”

İşte Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'ün son hali;









