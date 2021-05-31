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Ayna pozları olay yarattı! Ebru Şallı'nın göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti

31.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, fit fiziğiyle dikkati üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak ayna pozlarını paylaşan Ebru Şallı, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

Ayna pozları olay yarattı! Ebru Şallı'nın göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti

Ünlü manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Instagram'da tam 2.3 milyon takipçisi olan ünlü isim, fit fiziğini gözler önüne serdiği fotoğraflarla büyük beğeni topluyor. Bir dönem, çıkardığı pilates eğitim videoları ve sunduğu programlar sayesinde spor ve zayıflama denince akla gelen ilk isim Ebru Şallı oluyordu. Sonrasında, biten evliliği ve yaşadığı sansasyonel aşklarla gündemden düşmedi. Neyse ki, inişli çıkışlı aşk hayatında da mutluluğu yakalamayı başardı. İş insanı Uğur Akkuş'la yaşadığı skandallarla dolu aşk, 2019'da nikah masasına taşındı. Mutlu aşıklar, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları "evlilik sözleşmesi" ve "Ebru'nun yüzüne bile bakmadım." açıklamalarıyla yine çok konuşuldu. Sosyal medyayı bugün yine yakıp geçen Ebru Şallı, bu kez özel hayatıyla değil göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Ayna pozları olay oldu

Ebru Şallı

Ebru Şallı, yazın gelişini fiziğini gözler önüne seren paylaşımlarıyla kutladı. Ayna pozlarıyla dikkati üzerine çeken ünlü isim, kısa sürede 20 binin üzerine beğeni aldı.

Ebru Şallı

Meşhur selfiesi de yine çok beğenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
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