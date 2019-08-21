Aynada kendini tanıyamayan kedi, sosyal medyada viral oldu!

Banyo lavabosuna oturan kedi, karşısındaki aynalar karşısında şaşkınlığa uğradı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, muhtemelen ilk kez büyüteçli bir aynayla karşılaşan sevimli kedinin, kafasının ne kadar büyük olduğunu hayretle seyrettiği görülebiliyor.

KİMİ KULLANICILAR KORKTUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Kimi kullanıcılar kedinin kendi yansımasından koktuğunu düşünseler de bazıları da kedinin fotoğrafı çeken sahibi yüzünden böyle şaşkın bir halde kameraya bakmış olabileceği tahmininde bulundu.

HERKES SEVİMLİ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR

Ancak her halükarda kullanıcıların tümü, söz konusu fotoğrafın gelmiş geçmiş en komik sevimli hayvan fotoğraflarından birisi olduğu konusunda hemfikir.

