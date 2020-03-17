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  4. Aynen Aynen 4. sezonu olacak mı? Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen için yeni sezon kararı

Aynen Aynen 4. sezonu olacak mı? Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen için yeni sezon kararı

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 20:16 | Son Güncelleme

Başrollerini Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı ve dijital içerik platformu BluTV’de yayınlanan mini dizi “Aynen Aynen” dizisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Aynen Aynen 4. sezonu olacak mı? Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen için yeni sezon kararı

aşrollerini Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın paylaştığı BluTV'de yayınlanan "Aynen Aynen" 4. sezon onayını aldı.

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı, kadın – erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde ele alan Aynen Aynen, ilişkileri hayal kırıklığıyla dolu olan Nil ve ev arkadaşı Deniz ile birlikte yaşadığı çılgın maceraları konu alıyor. 10 dakikadan kısa ama bir o kadar da keyifli bölümleriyle BluTV’nin en çok izlenen içeriklerinden olan Aynen Aynen’in yönetmenliğini Osman Kaya, senaristliğini ise Alper Erze üstleniyor.

  1. sezon onayını alan Aynen Aynen’in 3. sezon finali BluTV’de bugün yayına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aynen Aynen, kerem bürsin,

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