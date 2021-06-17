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Aynen Aynen 6. sezonda Uraz Kaygılaroğlu sürprizi! Blu TV dizisi Aynen Aynen'in yayın tarihi belli oldu!

17.06.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin’in rol aldığı, günümüz aşk müessesesine kendine has üslubuyla değinen ‘Aynen Aynen dizisi 6. sezonuyla Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak. Aynen Aynen'in yeni bölümlerinin yayın tarihi de belli oldu. Dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin ilk iki sezonunda ‘Emir’ karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, altıncı sezona konuk oluyor. İşte Aynen Aynen yeni sezon tarihi ve afişi.

Aynen Aynen 6. sezonda Uraz Kaygılaroğlu sürprizi! Blu TV dizisi Aynen Aynen'in yayın tarihi belli oldu!

Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin’in rol aldığı, günümüz aşk ilişkilerine kendine has üslubuyla değinen ‘Aynen Aynen’in yeni bölümleri 25 Haziran'da izleyici ile buluşuyor.

URAZ KAYGILAROĞLU DA ROL ALACAK!

BluTV’nin kadın erkek ilişkilerine dair söylenen tüm sözleri unutturan ve aşka özgün, haşarı bir üslupla bakan yapımı ‘Aynen Aynen’in yeni sezonu için geri sayım başladı. 25 Haziran’da platformda yerini alacak dizinin altıncı sezonu, Nil (Nilperi Şahinkaya) ile Deniz’in (Kerem Bürsin) evlilik hayatındaki inişlerini ve çıkışlarını merkezine alıyor. Evliliğin değişen dinamiklerinin ve beraberinde getirdiği sorunların komik bir dille seyirciye aktarılacağı ‘Aynen Aynen’, yeni sezonda izleyicisini büyük bir sürprizle de buluşturuyor.

Aynen Aynen_6. Sezon Afiş

Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu’nun sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafların da habercisi olduğu üzere Kaygılaroğlu, yeni sezonda diziye konuk oluyor.

Games Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin’i buluşturan ‘Aynen Aynen’, Alper Erze’nin kaleminden çıkarak Yunus Ozan Korkut rejisiyle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya Uraz Kaygılaroğlu
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