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Aynı bölgede iki lise öğrencisine cinsel istismar girişimi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Çorum'da, lise öğrencisi 2 kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Güven Varlı (41), 18,5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Varlı, son duruşmadaki savunmasında, "TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum" dedi.

Aynı bölgede iki lise öğrencisine cinsel istismar girişimi!

Olay, geçen yılın Kasım ayında, Çorum'daki Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü Güven Varlı, yük almak için geldiği sitede aracı park ettikten sonra, iddiaya göre, lise öğrencisi T.N.O. (17) adlı kızı takip etmeye başladı. Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismar girişiminde bulundu. T.N.O., elini ısırıp, çığlık atınca Varlı kaçtı. Aynı bölgede 1 gün sonra Varlı, akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp, yürüyerek, evine giden A.N.K. (18) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunmak istedi. Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. Liseli kız, burada çığlık atmaya başlayınca Varlı da bölgeden kaçtı. Kızlar, Varlı'dan kurtulmaya çalışırken, boğuşma sırasında hafif yaralandı.

Liseli kızların ihbarları üzerine polis ekipleri, Güven Varlı'nın yakalanması için Nakliyeciler Sitesi TIR garajının bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, kızların ifadeleri doğrultusunda eşkalini belirlediği Varlı'yı garajda yakaladı. Gözaltına alınan Varlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Varlı'nın adliyeye ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla getirilmesi dikkat çekti. Güven Varlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'BİR ŞEY YAPMADIM, SUÇSUZUM'

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven Varlı hakkında; 'cinsel istismara teşebbüs', 'cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel amaçla cebir', 'tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Güven Varlı, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Varlı, "Ben TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Hakim bey; ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum. Beratimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Güven Varlı'ya 'cinsel istismar', 'cinsel saldırı' ve 'yaralama' suçlarından toplam 18,5 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

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(DHA)

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