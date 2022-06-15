Aynı börekçiden almış gibi olacak! Orijinal küt böreği tarifi

Küt böreği en sevilen börekler arasında bulunuyor. Tatlıyla tuzlunun birleşimi olan bu böreğin tadının kötü olacağı düşünülse de oldukça lezzetli bir tada sahip. Küt böreği denilince çıtır çıtır böreğin üstünde pudra şekerinin mükemmel uyumu akla geliyor. Evde yapacağınız küt böreğinin kokusu mis gibi olacak ve tadının lezzeti herkes tarafından merak edilecek.

KÜT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilo un

3-3,5 su bardağı un

1 çorba kaşığı tuz

Araları için:

Yarım çay bardağı sıvıyağ

100 gram tereyağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı

Yoğurma kabının içine unu eleyin, orta kısmına tuz ve 3 su bardağı suyu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun.

Sıvıyağ ve tereyağı küçük bir tavada eriterek ılımasını sağlayın.

Hazırlanan hamurdan 6 beze çıkarılır. Ve bezeler merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açılır. Ilıması için bekleyen yağ karışımı açılan hamurlara bolca sürülerek üst üste dizilir. Yağlanan hamurlar yarım saat dinlenmeye bırakılır.

Hamuru açmak için geniş bir alan sıvıyağ ile yağlanır. Hamurun biri alınır el yardımıyla çekiştirilerek incecik olana kadar açılır. Daha sonra hamur 4 köşeden katlanır ve tepsinin boyutuna getirilir. Şimdi yağladığınız tepsiye hamuru alabilirsiniz.

Hamurların hepsine aynı işlem uygulanır ve üst üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirilir. En üst katmana tekrar sıvıyağ sürülür.

180 derece önceden ısıtılan fırında börek kızarana kadar pişirilir. İlk sıcaklığı çıkan börek kesilerek servis tabaklarına alınır. Üzerine bol pudra şekeri ilave ederek yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



