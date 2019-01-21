Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile!

Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün bir gündüz programında canlı yayına katılan ikizler çok özel açıklamalarda bulundu.

33 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 senedir birlikte oldukları Ben Byrne isimli adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söyledi.





