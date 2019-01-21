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Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

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İLİŞKİLER  | 21.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli ikiz kardeşler aynı erkeği sevip, paylaşmasıyla dünya medyasında olay olmuştu. Hiçbir şeyi ayrı yapamayan ikizler, şimdi de aynı anda hamile kalmak istiyor.

Aynı erkeği paylaşan ikizlerin tek dileği bu!

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizlerinin her şeyi aynı, erkek arkadaşları bile!

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Hayatları boyunca birkaç metreden fazla birbirlerinden uzaklaşmadıklarını söyleyen ikizler, 7 senedir aynı erkeği paylaşıyor.

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Geçtiğimiz gün bir gündüz programında canlı yayına katılan ikizler çok özel açıklamalarda bulundu.

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33 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 senedir birlikte oldukları Ben Byrne isimli adamla evleneceklerini ve sonrasında tek isteklerinin aynı anda çocuk doğurmak olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Anna ve Lucy DeCinque anna lucy decinque ikizler

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