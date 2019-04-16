Aynı veya yetersiz parolalardan kaçının

Bu konuya işaret eden ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Özellikle kurumlarda zayıf ve aynı şifrelerin kullanımı, büyük çaplı mali kayıplara neden olabilir” uyarısında bulundu.

Siber suçluların işini zorlaştırın!

Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hesaplarınızda güçlü şifreler kullanarak, hackerlerin işini zorlaştırabilirsiniz. Two factor authentication (2FA) olarak tanımlanan çift faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları, güvenlik derecesini çok yükseltiyor, özellikle de parasal işlemlerde.”

Online bankacılık işlemlerinde zaten kullanıyorsunuz



Asım Akbal, “Çift faktörlü ya da iki aşamalı kimlik doğrulama; tıpkı online bankacılık işlemlerinde olduğu gibi, şirket verilerine ulaşmak isteyen kişinin cep telefonuna tek kullanımlık şifre iletiyor. Sadece bu şifre sayesinde sisteme erişim sağlanabiliyor” bilgisini paylaştı.

ESET Secure Authentication



Kendi kurumsal müşterilerine sözkonusu işlevi sağlayan ESET Secure Authentication yazılımını sağladıklarını ifade eden Asım Akbal, “ESET Secure Authentication, tek kullanımlık iki aşamalı kimlik doğrulaması ile sorunsuz ama güvenli şekilde şirket ağına ve verilerine uzaktan erişimi sağlıyor.

Burada tek kullanımlık şifreler anlık olarak rastgele yaratılıyor. Tahmin edilmesi ve yeniden kullanılması mümkün değil. ESET Secure Authentication, böylece kimlik doğrulama sürecinde, ad/şifre kullanımına ek olarak yeni bir güvenlik katmanı ekliyor ve şirketlerdeki kritik iş uygulamalarına güvenli erişim sağlıyor” diye konuştu.

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