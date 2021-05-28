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Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım

28.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın konuğu oldu. "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım" diyen Aydın bu açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım

Milyon TV'de Emel Yalçın'ın konuğu olan Aynur Aydın açıklamalarıyla gündem oldu.

Aydın, "Seni hiç sevgilinle göremedik. Sektöre girdiğinden beri hiç sevgilin olmadı mı yoksa saklamayı mı iyi başardın?" sorusuna, "16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım. Bunu sadece güzelliğimle değil sanırım zekam ile de başarıyorum. Hiç sevgilin olmadı mı dersen, bence saklamayı iyi başardım" cevabını verdi.

"Z KUŞAĞI İLE ARAMDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR"

Aynur Aydın, kendisini 'Z Kuşağı'nın ünlü yaptığını da söyledi. Ünlü şarkıcı, "Esprili tweetlerim sayesinde Z kuşağı ile aramda güçlü bir bağ oluştu. Z kuşağının gerçek olan her şeye reaksiyon gösterdiğini ve onları kandırmanın kolay olmadığını biliyorum. Z Kuşağı zekaya önem veriyor" ifadelerini kullandı.

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Aynur Aydın
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